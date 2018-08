Murió actor de la serie infantil “Lazy Town” tras sufrir un cáncer de páncreas

Este martes se confirmó la muerte del actor Stefan Karl Stefánsson (43), producto de un cáncer de páncreas, según informó el portal TMZ.

El actor había realizado una serie de campañas para recaudar fondos para su tratamiento, lo que lo acercó mucho más a la comunidad de Internet, quienes incluso convirtieron en meme a “We Are Number One“, una de sus canciones más conocidas en el programa infantil.

Stefánsson fue diagnosticado en el año 2016, y desde esa fecha fue escribiendo diversos mensajes positivos en su cuenta de Instagram a modo de alentar y darse ánimos ante el cáncer que lo aquejaba.

'LazyTown' Robbie Rotten Actor Stefan Karl Stefansson Dies from Bile Duct Cancer https://t.co/ufCxoED9qJ — TMZ (@TMZ) August 21, 2018