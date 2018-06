Rusia tiene el mundial y nosotros el mejor vodka: la especialidad chilota que triunfa en el extranjero

Nada tenemos que envidiarle a Rusia los chilenos, salvo el Mundial de Fútbol, que por estos días se realiza en este país. Sin embargo, nos estamos quedando con uno de sus emblemas, que ha llevado el nombre de esta nación por todo el orbe: el vodka.

Y es que en Chile se está realizando hace ya tres años un vodka de nivel mundial, que ha ganado premios internacionales y ha sido destacado en diversas competencias. Se trata deSirena de Chiloé, el primer vodka de origen chileno y hecho con papa chilota y agua de vertiente. Es un producto premium, triple destilado, apto y seguro para celíacos.

Las características de este destilado lo han llevado a ser reconocido internacionalmente con cinco premios en tres años, uno de ellos doble oro. “Este 2018 ya ganamos una medalla de plata en Stuttgart, Alemania, lo que es muy importante, ya que todos los otros premios los habíamos ganado en Estados Unidos. Este es el primer premio europeo, lo que nos abre una nueva vitrina internacional cada vez más cerca de los productores originales. Esto es muy bueno para vodka Sirena de Chiloé y también una garantía también para quien quiera probarlo, pues que se va encontrar con un producto de primera calidad”, indica Roberto Taverne, socio productor del vodka más austral del mundo.

De la papa chilota a la botella premium

Si bien es sabido que los mejores vodkas a base de papa nacieron en países como Rusia o Polonia, Chile entró en este mercado con el Sirena de Chiloé. El resultado de este producto ha sido tan bueno, que además del mencionado reconocimiento en Stuttgart, sólo el primer año de comercialización Sirena de Chiloé obtuvo medalla de bronce en el New York International Spirits Competition 2016 y luego plata en la versión 2017 del mismo, bronce en el 2017 San Francisco World Spirits Competition, y el más importante, doble medalla de oro en el 2017 New York World Wine and Spirits Competition.

Pero ¿cómo es posible crear este producto a partir de la papa chilota? Roberto Taverne, explica que el proceso es cuidado desde el inicio: “Antes de sembrar, nosotros aramos la tierra con bueyes para proteger la delgada capa vegetativa de la isla. Los tractores son más rápidos, sin embargo la destruyen. Del mismo modo, sembramos menos papas por hectárea. Al aumentar la distancia entre ellas, mejoras las condiciones del cultivo y puedes prescindir de fungicidas, como lo hacemos nosotros. De las 200 variedades de papas que tenemos en Chiloé sólo seleccionamos las mejores del tipo Michuñe y Bruja, y con ellas realizamos este proceso mágico. Destilamos tres veces el alcohol para obtener lo mejor de él y crear el mejor producto. Al final del proceso, el puré de las papas que nos dio su elixir vuelve a la tierra para abonar la siguiente siembra”.

Vodka Sirena de Chiloé puede comprarse directamente en su sitio web www.sirenadechiloe.cl, y en los locales y páginas web de Supermercado Diez y Direct Wines.