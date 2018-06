Paul McCartney dejó llorando al conductor de Carpool Karaoke

"The Late Late Show With James Corden" se ha convertido en uno de los programas de entretención principales en Estados Unidos y es gracias a uno de sus segmentos: "Carpool Karaoke". La voz de The Beatles se hizo parte del programa y fue con una de sus canciones que llegó a emocionar al presentador del programa, al traerles recuerdos de su infancia. (Puedes ver el momento en el minuto 5:40)