Video| Acusan al Rumpy por supuesto escupo a una joven en un evento

Un nuevo escándalo tiene en la mira a Roberto Artiagoitía alias el “Rumpy”, el conductor del “Chacotero Sentimental”, luego que se viralizara un video donde se muestra que es increpado por dos mujeres y un hombre en la vía pública, a la salida de un evento.

Artiagoitía es encarado luego de haber escupido a una mujer en la cara. El video muestra la discusión posterior al supuesto escupitajo del locutor radial.

“¿Por qué le escupiste, Rumpy? ¡Súbanle el tono a esta wea! ¡Qué estai escupiendo, weón asqueroso!”, le dijo una de las mujeres.

Ante lo sucedido, el “Rumpy” le respondió bajo los efectos del alcohol: “Porque me hablan de mi trabajo”. A lo que la mujer volvió a responder: “¿Qué me importa que te hablan de tu trabajo, qué te has creído”.

El lamentable episodio ocurrió anoche, en el evento de inauguración de restaurante José Ramón 277, en Vitacura, según consignó Glamorama.