En el marco de la Electronic Entertainment Expo 2018 (E3), Elijah Wood, director creativo de Spectrevision y Benoit Richer, director de juegos de Ubisoft Montreal, participaron en un showcase en el que revelaron nuevos detalles acerca del más reciente título RV del publisher francés en asociación con el estudio Spectrevision: Transference®. Te compartimos todos los detalles de esta amena charla con Wood y Richer.

En Transference, determinado por hacer que su familia viva para siempre mediante subir sus conciencias a un espacio virtual, el científico Haymond Hayes accidentalmente abre un nuevo universo de terror para sus seres amados en el que el jugador tomará una parte central para develar el misterio y descubrir qué pasó exactamente.

Así, el jugador no tomará el papel de un personaje más dentro de la trama, sino que deberá utilizar las experiencias y conocimientos que ha adquirido durante su propia vida e imprimirlos dentro de este mundo digital para ayudar a la familia Hayes.

Durante el showcase, uno de los productores expuso por qué este lanzamiento constituirá uno de las revelaciones más impactantes para la industria: “Literalmente estás aportando a ti mismo y todo lo que sabes a este juego mientras intentas conectarte con estos personajes. De cierta manera, tú eres el cuarto personaje dentro del juego. Son cuatro perspectivas, siendo la tuya la cuarta: los demás personajes en el juego te reconocen, te piden ayuda. Están en tres estados de alto estrés emocional y si el juego funciona, justo por encontrarte tan cerca de ti y estar desesperados por tu apoyo, vas a querer ayudarlos de algún modo”.

Para conocer todos los detalles que Elijah Wood y Benoit Richer revelaron durante el showcase, haz clic aquí para ver la entrevista completa con los creadores de Transference®.

Transference® será estrenado durante el otoño de este año para la consola PlayStation®VR y dispositivos Oculus Rift y HTC Vive, así como en Playstation®4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One, Xbox One X y Xbox One S y Windows PC.