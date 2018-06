Tonka Tomicic ante mujer golpeada en Barrio República: “Bien merecidos los cachuchazos”

Durante este martes se reveló un nuevo video sobre el crimen de Margarita Ancacoy en el Barrio República, en donde se ve a los cinco sindicados como atacantes escapando con sus pertenencias mientras se reían.

Las imágenes muestran a los sujetos, de nacionalidad ecuatoriana, corriendo por las calles aledañas al sitio del suceso con las pertenencias sustraídas a Ancacoy, junto al tronco usado para golpearla mortalmente.

En un reportaje dado a conocer este martes por Chilevisión, y que tuvo réplica en las redes sociales, se puede ver a los acusados con la cabeza rapada, golpeados por otros reclusos y recibiendo descargas eléctricas, en una especie de ritual de castigo. Sin embargo, Gendarmería anunció un sumario tras la filtración del registro al interior del centro penitenciario.

El tema fue abordado en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, donde Tonka Tomicic no tuvo pudor en reconocer que lo que le ocurrió a los imputados fue “merecido”.

“Yo voy a decir algo súper impopular. Pero yo… ¿Ellos están confesos, Pato? (le dice a Patricio Mendoza)”, comenzó diciendo.

Luego agregó tajantemente que “La mataron a golpes. Se fueron riendo. Perdón, le cagaron la vida a toda una familia. Y te fuiste riendo por una cartera y un teléfono celular… Tengo entendido que fueron después estos ciudadanos, que no me gusta decirles ciudadanos ecuatorianos, porque estamos estigmatizando y estamos generalizando. Estos delincuentes, estos criminales, no importa, pueden ser chilenos o de cualquier parte del mundo, tiene solamente lesiones leves. Eso escuche”.

La sensación de impotencia y rabia, la hizo sentir Tonka al revelar que “Aunque me traten de lo que sea. Bien merecido. ¿Qué pasa si te matan a tu mamá? ¿Qué pasa si te matan a tu hermana? ¿A tu hija, tu hijo? ¿Es que sabes lo que me pasa? Es que cuando hay distancia, todo lo vez de una manera distinta. Yo lo entiendo. Todos merecen las oportunidades, merecen un juicio justo, merecen estar en cárceles bien, con las mínimas condiciones que requiere un ser humano. Pero ponte tú en los zapatos. ¿Qué pasa si te ocurre a ti? ¿Sabí qué? Bien merecido, bien merecidos los cachucha, perdón, los cachuchazos, los garabatos… Lesiones leves”.

“Perdón, aunque me traten de lo que me traten, hay que ponerse en los zapatos de una persona que vive eso. Porque esa señora, la familia de la señora Margarita, ¿está haciendo noticia por qué? Por el video, porque falleció otra persona, sino es otra noticia policial que pasó el lunes, pasa el martes, el miércoles y se te olvida. Perdón, y te cagan la vida. Hay que ponerse en la frustración, en la rabia, en la sensación de impotencia. Y los que andan felices son los delincuentes”, sentenció.