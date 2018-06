Revista Time impacta con portada alusiva a política migratoria de Trump

Una pequeña niña inmigrante enfrentada al poderío avasallador de Donald Trump es la imagen que este jueves trae en su portada la revista estadounidense Time.

La fotografía de John Moore, que se volvió símbolo del drama que viven los niños en esa condición al ser separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos, enfrentada a la imagen del gobernante que aplica la política “tolerancia cero” ante los ingresos ilegales a su país retrata los polos de una situación que se vive a diario en las fronteras.

El reportero gráfico captó el llanto de esa niña luego que su madre fuera detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza.

“La mujer tendría unos 30 años de edad y llevaba a su hija en brazos. Los agentes le pidieron que la dejara en el suelo para proceder a su identificación y la niña rompió a llorar”, contó.

Dicha imagen, se montó y contrastó con otra que fue tomada previamente al mandatario con un fondo rojo y un pequeño texto que señala “Welcome to America”.

Según detalla la revista, la política de “tolerancia cero” partió el 6 de abril, en solo semanas logró que más de dos mil niños fueran retenidos en grandes jaulas fabricadas de mallas de alambre, a la espera de lo que ocurriera con sus progenitores.

Ese hecho registrado por los medios de comunicación no dejó indiferente a la comunidad internacional que lo condenó, así como en el contexto interno del país, donde varios parlamentarios demócratas y conservadores alzaron la voz para pedir al Ejecutivo que la revocara.

Analizando este escenario Donald Trump no tuvo otra opción que echar pie atrás a su medida, anunciando el miércoles que la suprimirá vía decreto.

