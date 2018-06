Nuevamente intentaron asaltar a Rafael Araneda

Rafael Araneda y su familia han sido víctimas de la delincuencia en dos oportunidades. Sin embargo, esta vez el animador de CHV volvió a revivir la pesadilla.

En entrevista con 24 Horas Central relató que escapó de otro “portonazo” y afirma que seguirá luchando para conseguir una pena ejemplar para los ladrones que se aventuran con este tipo de técnicas delictuales.

“La otra vez me estaban siguiendo y me di cuenta, y me dirigí a una comisaría a toda velocidad, atrás mío venían a toda velocidad, hay que estar atento“, reveló.

Finalmente Araneda nunca ingresó a la comisaría, con todo el terror logró manejar hacia su casa, “Ahí sentí el post miedo, me costó calmar los pies para volver a acelerar, llegué a mi casa súper perseguido (…), me senté un rato con los perros y a dormir ¡y listo no más!”, remató.

El fiscal a cargo del caso, Felipe Díaz, solicitó una pena de cárcel de 15 años para tres de los cuatro detenidos por el ilícito identificados como Andrés Montero, Juan Luis Chávez y Nicolás Villagra, mientras que para el cuarto detenido Isaías Villanueva, solicitó cinco años de presidio.