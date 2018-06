José Antonio Kast: “Soy contrario a la ley de identidad de género para menores”

Para comenzar, el fundador del movimiento Acción Republicana expresó que “soy el más contrario a la colusión (…) Hay mecanismos mejores que la farmacia popular. Yo quiero lo mejor para los vecinos, sobre todo para los de la tercera edad”.

Más tarde, consultado por la tenencia responsable de armas, el abogado afirmó que “sigo pensando que uno tiene derechos y si se cumple con todos los requisitos por la ley, uno tiene todo el derecho a tener un arma. Creo que la legítima defensa autoriza a una familia a usar un arma (…) El tema de la delincuencia se enfrenta haciendo respetar la ley y a las personas que hacen cumplirla“.

“Es urgente una modificación a la ley de responsabilidad penal. Hoy día un joven de 16 años sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal”, añadió.

En cuanto a la crisis de la Iglesia Católica en nuestro país, Kast sostuvo que “lo que está haciendo el Papa Francisco y la Iglesia es muy sanador. Hay que sacar a la podredumbre y a todas las cosas que son corrupción y abusos. Hay que mostrarlo (…) Yo no miro a la Iglesia en el sacerdote, yo creo en Dios, Cristo, en Jesús“.

“Yo no generalizo. Hay curas abusadores, pero no todos. Yo tengo un hermano y un sobrino cura y no desconfío de ellos“, agregó el ex postulante a La Moneda”.

Luego, sobre su visita a Punta Peuco y su relación con Miguel Krassnoff, el ex parlamentario sostuvo que “me acerco a la violación de Derechos Humanos desde el Estado de derecho (…) Nadie merece morir en la cárcel“.

Consultado por la fotografía que se sacó con un adherente que se burlaba de la Dictadura, Kast sostuvo que “es una brutalidad y yo lo dije. No tengo idea qué hacía él ahí, ojalá no hubiera ido. Lo rechacé tajantemente y subí los videos de la situación”.

Más adelante la jueza Luisa Hernández, madre de una niña transgénero, consultó al abogado sobre aquel tema. “Estoy abierto a que se use un nombre social, pero no estoy de acuerdo con el cambio de sexo registral desde la partida del nacimiento. Soy contrario a la ley de identidad de género para menores”.

Siguiendo con el tema transgénero, Gonzalo Ramírez le preguntó al ex candidato presidencial por la opinión de los parlamentarios que han afirmado que Daniela Vega es hombre. Ante esto, Kast respondió que “en su naturaleza biológica es hombre. Yo le digo Daniela pero creo que es hombre“.

“No tengo problema con que su cédula de identidad diga Daniela, pero lamentablemente el sexo biológico no se va a cambiar por una ley. Cuando Daniela Vega se muera y hagan un análisis de ADN, ¿qué va a decir?, ¿que es hombre o que es mujer?“.

Luego, consultado por las funas, como la quema del muñeco inspirado en su figura, el político expresó que “hubo un acto organizado hacia un político que va a todos los debates, que responde y que no ha insultado ni agredido a nadie (…) Yo no ando provocando en el mundo, pero si alguien tiene una idea distinta a la mía yo la voy a plantear. No me interesa la violencia, me interesan las ideas”.

“Sigo yendo a las universidades pero quizá no con difusión ni redes sociales, porque se organizan. Eso es orquestado (…) Hoy prima el asambleísmo en las universidades”, sostuvo.

Sobre la sanción de piropos, Kast afirmó que “yo no sancionaría penal o económicamente a alguien por decir un piropo. Cosa distinta es acosar a alguien (…) Creo que deberíamos avanzar en una cultura de más respeto, pero no necesariamente a través de una sanción económica. No creo que un piropo ni un chiflido sean acoso sexual”.

Consultado por su postura en contra de la eutanasia, el fundador de Acción Republicana aseveró que “no estoy de acuerdo, es asistir un suicidio”.

Además, sobre su negativa al movimiento feminista, el ex diputado explicó que “yo no valido la violencia y las tomas feministas son violentas. Cuando le impides el acceso a alguien a un recinto, es violencia”.

Finalmente sobre la propuesta de rebajar la dieta parlamentaria “es una medida populista por quienes lo plantean y cómo lo plantean (…) Mantendría lo que hay y bajaría la cantidad de diputados. Y le subiría el sueldo al director general y a todos los carabineros”.