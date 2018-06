El presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, criticó la decisión de la directiva electa DC de no invitar al resto de la oposición al acto de mañana en que asumirán sus cargos. Solo fue convocado el PR, debido a que fusionaron su bancada con la DC en la Cámara.

En declaraciones a El Mercurio, Teillier recordó que ellos invitaron al secretario nacional DC electo, David Morales, a un reciente acto y cuestionó que el presidente electo DC, Fuad Chahin, ponga en duda un acuerdo para rearticular la centroizquierda, al plantear un pacto solo en una segunda vuelta en las municipales.

“Si deciden no invitar, me imagino que quieren seguir con una línea de ‘mejor solos’. Es algo que tienen que meditar, porque no creo que les haya ido muy bien con esa línea”, dijo Teillier al matutino.

De esa manera, según destaca el diario, aludió a la dura derrota electoral DC al competir en la primera vuelta presidencial con su candidata a La Moneda y lista parlamentaria propia.

“Lo mejor, mirando el futuro, es que pensemos en cómo actuar en conjunto. Un acto meramente electoral sería muy complejo, la gente se percatará de que hay solo un interés por ser electo, cuando quiere saber qué pensamos y si somos capaces de actuar en conjunto”, enfatizó Teillier.