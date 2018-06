El potente mensaje de Javiera Suárez tras raparse: “¿Realmente importa estar pelada?”

Javiera Suárez sigue dando la batalla contra el cáncer. En este difícil proceso la comunicadora ha tenido altos y bajos, pero siempre con una mirada optimista de que todo puede cambiar.

A través de Instagram Suárez contó “siempre admiré a esas personas capaces de soltar…”, comenzó diciendo.

Luego agregó que “Con la habilidad de dejarse sorprender por la vida, sin querer controlarlo todo… Capacitado para aceptar lo que Dios o el destino nos tengan preparado, sabiendo que lo que sea, va a estar bien...”

“El cáncer me ha impuesto ser cada vez más así. Cuesta, pero la mayoría de las veces, lo logro. Y no niego que ser así gracias a esta enfermedad, me ha hecho una mejor persona, ciertamente. Hoy no puedo controlar ni siquiera de qué largo quiero tener mi pelo. Realmente importa estar pelada? No, pero, insisto, cuesta. Y es en esos instantes donde recuerdo la enseñanza… Soltar, dejarme sorprender, confiar… solo confiar”, expresó.