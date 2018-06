VIRAL| Cher prefirió comer algo terrible a decir algo bueno de Trump

"The Late Late Show" con James Corden tiene un espacio muy simple, el invitado entra a una prueba de verdad o consecuencia, en que se le hace una pregunta incómoda y de no responderla debe comer algo poco apetitoso. Esta vez fue el turno de Cher, quien terminó comiendo una lengua de vaca ante la pregunta "¿Puedes decir algo lindo de Donald Trump?", después de pensarlo solo dijo "no, no puedo decir nada bueno de él".