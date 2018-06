SQM: Justicia revoca sobreseimiento definitivo de Fulvio Rossi

La decisión se sustenta en que existen antecedentes para presumir la comisión de delitos tributarios por parte del ex legislador.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este miércoles el sobreseimiento definitivo de la causa en contra del ex senador Fulvio Rossi y ordenó continuar con la investigación en su contra por delitos tributarios, en el marco del caso SQM

El 20 de abril pasado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago liberó de toda imputación al ex parlamentario, por estimar que los hechos que se le atribuyen no eran constitutivos de delito.

El fiscal de la causa, Pablo Gómez, acusa al ex legislador socialista la emisión de 20 boletas por un total de $87 millones y una factura por $4 millones, por trabajos no realizados a la minera no metálica en 2008, 2009 y 2012.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) apeló el 27 de abril pasado a esta decisión, que se sumó al recurso presentado por el persecutor para revertir el sobreseimiento.