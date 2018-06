Periodista no se aguantó y lloró por niños y bebés de migrantes llevados a “refugios”

La presentadora de televisión Rachel Maddow no pudo contener las lágrimas en el último episodio de su programa, mientras entregaba los últimos detalles sobre la noticia que involucra la separación de familias de migrantes.

Maddow se “quebró” cuando hablaba de refugios para niños de edad temprana.

Los refugios están ubicados en el sur del estado de Texas, donde custodian a niños y bebés separados de sus padres cuando intentaban cruzar la frontera de forma ilegal desde México.

“Oficiales del gobierno de Trump han estado enviando bebés y otros niños”, comenzó a decir, antes de perder el habla.

Finalmente, la resentadora de MSNBC dio el pase a uno de los corresponsales para poder salir de cámara.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR

— Justin Baragona (@justinbaragona) June 20, 2018