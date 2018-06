Madre de “Coke” Matute: “Quiero que la ministra Rivas de un paso al Costado”

María Teresa Johns pidió la remoción de la jueza por considerar que no está haciendo su trabajo en el caso, que ha planteado una tesis que no tiene fundamento y que se ha dedicado a polemizar con el ex comisario que indagó la muerte del estudiante a comienzos del 2000.