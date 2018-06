El polémico mensaje de que tiene en la mira a Faloon Larraguibel

La animadora de Zona Latina de Vía X no se quedó callada ante el brutal crimen de mujer en barrio República.

Este lunes fue asesinada en plena vía pública, Margarita Elena Ancacoy Huircán, quien trabajaba haciendo aseo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, mientras esta se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue interceptada por un grupo de individuos en el sector de avenida República con Domeyko, quienes le robaron su cartera y teléfono, y la golpearon con un palo en la cabeza, provocándole la muerte.

Los detenidos, identificados como de nacionalidad ecuatoriana, donde ambos poseen residencia en Chile, fueron formalizados este martes por robo con homicidio, luego que la Fiscalía solicitara ampliar su detención para realizar más peritajes, consignó Cooperativa.cl.

Sin embargo, la ex chica “Yingo”, Faloon Larraguibel descargó su rabia e impotencia en contra de los supuestos autores del crimen a través de Twitter.

“Dios mío qué terrible! Ciudadanos ecuatorianos mataron a una mujer para asaltarla! Basta de dejar entrar inmigrantes a Chile! Sé que no todos son iguales, pero no es posible que suceda esto!”, escribió.

Tras la ola de críticas a través de la red social, volvió a responder: “Comprensión lectora por favor! Para los que no la tienen digo “sé que no todos son iguales” y en ninguna parte hago alusión a los delincuentes de Chile, que eso no significa que esté a favor de ellos! Reprochable cualquier falta de violencia!”

