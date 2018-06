Cecilia Bolocco tras desaire de Menen con su hijo: “Lloré la semana entera. Estaba hecha mierda”

Cecilia Bolocco acompaña en todas a su hijo Máximo Menem. Así lo dejó ver la semana pasada, luego que la ex Miss Universo visitara Argentina con la finalidad de reunir a su hijo con su padre Carlos Menem.

En entrevista con el medio trasandino, Involucrados, de América, Máximo declaró: “Yo llegué y él ni sabía que yo estaba acá. Ni siquiera sabía si me iban a abrir la puerta. El no sabía, yo solo vine por mi cuenta, con mi mamá”.

A una semana del encuentro, Cecilia Bolocco se refirió a los dichos de su hijo y el difícil proceso que ha vivido con la familia Menem, en entrevista con La Cuarta.

“La semana pasada lloré la semana entera. Estaba hecha mierda (sic), me acuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas (…) Mi hijo es lo máximo, lo máximo. Él me decía, ‘mamá necesito que la gente sepa la verdad, es todo tan injusto, te acusan a ti de todo, va a perjudicar tu carrera’ y yo le respondía, ‘¿qué me va a perjudicar? A mí nada me perjudica’, mi hijo me decía ‘estoy tan arrepentido, mamá’, y yo ‘no, hijo, no te sientas mal por eso… la verdad que nos debe importar es la de la gente que nos ama”, confesó Cecilia.

“Le había dicho (a Máximo) que tuviera cuidado, porque él es un personaje público por ser hijo de… Tenía que pegarse el guaracazo, es parte de su aprendizaje”.

Cabe recordar que Máximo no veía a su padre desde noviembre de 2016, en la primera visita a la casa de su papá, Zulemita Menem lo reto. En la segunda, se tuvo que ir antes que llegara su hermanastro Carlos Nair, quien siempre ha hablado mal del “clan Bolocco”.