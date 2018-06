Carolina de Moras respondió con todo a Pamela Díaz: “Yo no tengo ese estilo”

La guerra entre Pamela Díaz y Carolina de Moras está declarada. “La fiera” quedó fuera del matinal de CHV, tras sus dichos a de Moras “es la mala copia de Tonka Tomicic”, en entrevista en la sección Glamorama del diario La Cuarta.

Díaz siempre reconoció públicamente que jamás tuvo “buena onda” con la ex Elite Model, tras su mediática salida la conductora de “La noche es nuestra” reveló a Intrusos que “jamás fuimos amigas ni para las cámaras”.

Sin embargo, el matinal de TVN, “Muy buenos días”, revivió la herida y ambas se volvieron a decirse de todo. Esta vez, de Moras respondió a Díaz.

“Es parte de la decisión de los ejecutivos, porque ellos lo decidieron, tiene que acatar y nosotros queremos construir un equipo. Y para construir equipo, tenemos que estar todos alineados en una línea”, dijo de Moras.

Luego agregó “Yo no tengo ese estilo. Paren que me carguen que yo saco a uno y a otro. Acá yo no decido nada. Soy nadie más que una empleada de este canal. Y creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toman el ejecutivo. Si fuera por eso, le pediría a los ejecutivos que me den estelares, programas, todo tipo de cosas que no estoy”.

“La Pamela juega así y ella es así. Y la verdad es que tampoco se justifica a una persona, pero sí, sí, bueno…”, sentenció.

Por su parte, Díaz respondió que ella tampoco hacía lobby con los altos mandos del canal privado, explicando que ella sabía cuáles podrían ser las consecuencias de sus palabras en contra de Moras.

“En general no hago lobby. A mis ejecutivos los vengo conociendo recién ahora, porque mi papá es el que negocia con ellos. Yo nunca me he sentado con ellos, ni por lucas. No voy a comer con ellos, no soy amigo de ellos. Con suerte es ‘holi y chao, buenas tardes o buenas noches’”, expresó.

Después dijo que “Cuando a mi algo me molesta, no tengo problema en decirlo. Sé cuál es mi costo, cuando tengo que hablar algo que sé que puede producir algo. Yo, en general, me hago cargo de eso, que puede ser que me echen o cuando tengo que apoyar a un compañero, también me pueden echar”.

Ante el pedir disculpas Díaz a de Moras, “La fiera” respondió que “Jamás voy a pedirle disculpas a alguien si no lo siento. Para mucha gente no corresponde lo que yo dije. Y hay una consecuencia, que salí de un matinal”, cerró.