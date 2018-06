Que no le vendan la pomada: ¿Cómo saber si estás frente a un televisor 4K real?

Comenzó el evento deportivo más importante del año y, por si no lo sabías, será transmitido en 4K. Pero, ¿qué significa esto? ¿Sabes si lo estás viendo efectivamente con esta tecnología? Aquí te contamos cómo identificarla sin problemas.

Colores brillantes, mejor imagen y una experiencia inmersiva son parte de los beneficios del 4K, la última tecnología que incorporan los televisores y que se caracteriza por superar en cuatro veces al HD o alta definición.

Pero ante tanta oferta, ¿cómo saber si el televisor que tenemos en frente tiene tecnología 4K? A continuación, algunos puntos para identificar si realmente la TV que tienes podrá entregarte la mejor experiencia o, también, para escoger informado el nuevo televisor.

Imagen definida

Cada vez las personas prefieren televisores con pantallas más grandes, sobre todo cuando muchos piensan en disfrutar el evento deportivo del año. Con esto en mente, el objetivo es conseguir una pantalla de al menos 55” pulgadas. Pero para alcanzar una imagen UHD de calidad en pantalla grande los televisores deben tener 4K. De no ser así, el tamaño arrastraría consigo una mala resolución.

Si tienes una pantalla superior a 55” y la imagen continúa siendo definida y con gran resolución. Con gran certeza estás frente a un 4K real.

Dato extra: Si eres gamer podrás notar con mayor facilidad esta característica. Te puedes acercar para jugar, tener una experiencia inmersiva, continuar viendo las imágenes con nitidez y no habrá una imagen “granulienta” que arruine tu juego.

Pantalla brillante en todo momento

Otra de las principales características fáciles de identificar para saber si estamos frente a TV´s con esta tecnología, es el brillo. Si se compara una pantalla convencional con una UHD 4K real, esta última es realmente brillante y la otra en cambio, es opaca y oscura.

Danilo Muza, master trainer de TV de Samsung Electronics Chile explica cómo se pueden detectar diferencias de brillo entre distintos tipos de televisores UHD y explica que “las pantallas 4K generan y mantienen un brillo estable, independiente del contenido que muestren, por otro lado aquellas UHD que no cumplen con el estándar 4K tienen fluctuaciones de brillo produciendo agotamiento visual y deteriorando el contenido original de esta tecnología”

Con logo de certificación

A nivel global, las TVs que incorporan la tecnología 4K pueden certificarse ante dos organismos. Uno de ellos es la CTA (Consumer Technology Association) que da esta garantía a un grupo de marcas en América como por ejemplo a Samsung Electronics, mientras que en Europa existe otro organismo llamado Digital Europa.

Para obtener estas certificaciones, las empresas firman un acuerdo que cumple con los estándares de tecnología, los cuales aseguran que son 4K. En Chile no existe una obligación para que las diferentes marcas de televisores incorporen un logo u otro de validación para estar a la venta, pero un televisor con cualquiera de estos dos logos puede ahorrarnos varios dolores de cabeza. Si el televisor no cuenta con ninguna de estas licencias a la vista y tiene un precio sospechosamente conveniente en relación a otros, probablemente no sea 4K.

De esta forma, ya sabes cómo identificar si se trata de un televisor 4K real. Recuerda que las tecnologías avanzan todos los días y que éstas siempre irán en pos de una mejor experiencia para el usuario. No lo dudes, actualiza tu televisor y prepárate para vivir el evento deportivo más importante de este 2018 de una forma inmersiva y llena de brillo.