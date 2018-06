Macarena Tondreau critica el vestido de novia de Daniela Colett

Eduardo Vargas y Daniela Colett se casaron por el civil en diciembre del 2017, y el pasado fin de semana vivieron una íntima y romántica ceremonia religiosa. Ambos dieron el sí en Santiago junto a sus familiares y amigos cercanos.

La ceremonia estuvo marcada por el glamour y el buen gusto de la novia al escoger dos vestidos para la ocasión: Un atuendo straples de Berta, de una diseñadora israelí y un diseño de la brasileña Alexsandra Bernardo Dos Santos.

El tema se tomó los matinales. Sin embargo, a la panelista de “Muy buenos días”, Macarena Tondreau, no le gustó el vestido de novia de Daniela Colett.

Mientras analizaban el look junto a Hugo Valencia, Patricio Laguna y Tondreau, lanzó: “Me pasa que el vestido lo encuentro bonito porque ella es estupenda. Lo que se ponga le queda bien. Pero siento que no es un vestido de matrimonio. No sé. Como que lo encuentro un vestido de carrete, un vestido de fiesta, elegante, pero no como un vestido para ir a casarte”.

Luego añadió “Y no porque esté despechugada, porque yo también me despechugué en mi matrimonio, pero le hubiera puesto algo más acá (señala el escote). No, no me convence el vestido”.

Para bajarle el perfil, Laguna dijo:“Es bien bonita. Yo a ella no la conocía. Y siempre hablamos de las mujeres. El vestido es súper importante- y el vestido, ¿qué opinan?”.

Fue ahí, que la panelista fue más dura y se mofó diciendo: “¿Cuál? ¿El adorno navideño que tenía puesto? Perdón…”.