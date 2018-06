El feo encontrón entre Daniela Aránguiz y Ale Valle en plena entrevista

La esposa de Jorge “Mago” Valdivia no quiso hablar con la conductora de Intrusos y le dijo clarito “No me estai pagando”.

Este lunes Intrusos de La Red intentó hablar con Daniela Aránguiz, sobre el posible regreso de “Mekano” y aclarar los supuestos rumores de su separación con Jorge Valdivia.

Mientras el equipo de Intrusos esperaba afuera de CHV para abordar a la diseñadora de interiores, accedió a dar la entrevista con el programa de espectáculos. Todo bien, hasta ahí.

Ale Valle comenzó hablar con ella, pero Daniela se negó a hablar con la conductora del programa. Fue en ese instante que lanzó “toda su mala onda” con Valle lo que generó un momento incomodo dentro del panel, y el enlace en vivo finalizó abruptamente.

“¡Buenas tardes, Daniela! en vivo y en directo para Intrusos“, comenzó a decir Alejandra Valle, cuando Aránguiz preguntó: “¿con quién estoy hablando?” “Estás hablando con Alejandra Valle, conductora de Intrusos, ¿cómo estás?, buenas tardes”, le dijo cordialmente.

Sin embargo, la esposa de Jorge Valdivia no la tomó mucho en cuenta. “Oye, yo quiero hablar con la Claudia (Schmitd) o con la Mari (Sotomayor)… o con el ‘Guagüito’”, dijo Daniela, a lo que Ale le preguntó: “ah, ¿usted pone las condiciones?” “¡Sipo, si no me estás pagando!“, le lanzó de vuelta Aránguiz.

“Yo no le estoy pagando, nopo, nosotros no pagamos. Intrusos no paga, ni la Claudia, ni ‘Guagüito’, ni la Mariela tampoco te van a pagar. Queremos hacerte una pregunta no más”, volvió a responder la conductora del espacio.

No obstante, recibió como contestación un rechazo: “¡Pero a ti te pagan!”, le gritó Daniela mientras se acomodaba el sono, añadiendo: “No, yo no hablo contigo, con los otros demás”, dijo.

Ante su sincera respuesta, Valle cortó el contacto. “Okey, lo dejamos hasta aquí entonces. Gracias, chao chao”, y la sacaron de pantalla, volviendo la cámara solo a enfocar el estudio.

“Ahí está, no quiere hablar con la conductora del programa, yo solo quiero decir que estoy cumpliendo órdenes de arriba y no tenía ningún problema en que Claudia, Mariela o Michael pudiesen preguntar, pero nos parece que no se hace de esa manera”, se defendió Ale Valle, quien fue apoyada por sus pares.

