El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fue entrevistado por Matías del Río en “El Informante” de TVN, en donde abordó su forma de hacer política, su relación con redes sociales, sus llamativas medidas en el municipio y sus proyecciones con un 72% de aprobación en las encuestas.

“Hago 300 tuits al día”

Respecto a su aprobación política en las encuestas, el edil señaló estar sorprendido. “Fui alcalde de Las Condes por una situación casi casual. la clave ha sido darse cuenta que Chile cambió, que hay una tecnología que antes no había, que hay una manera de relacionarse con la gente que son las redes sociales. Es un Chile nuevo, con problemas distintos. Hago 300 tuits al día”.

Además, acotó que “le dedico tres horas al día a las redes sociales, es la forma de conversar con la gente. Una manera de gobernar es conversar con la gente”.

“Cathy Barriga no es mi heredera política”

Respecto a su nuera, Cathy Barriga, Lavín manifestó que “no es mi heredera política, hay una relación familiar, cada alcalde y alcaldesa no le gusta meterse en el territorio. Cathy tiene un estilo propio, se parece en lo de redes sociales, pero es la manera moderna de relacionarse. No tengo herederos políticos“.

Sobre volver a la política, el ex candidato presidencial manifestó que no lo haría. “Busqué ser presidente, fui candidato dos veces, soy feliz siendo alcalde. Me gustaría ser más Intendente que Presidente, pero pienso en cuáles son mis atribuciones. He estado primero en las encuestas y último, esto es un ascensor”.

“No me defino feminista”

Respecto a la normativa de acoso callejero, Lavín manifestó que “ningún desconocido tiene derecho a decirle cosas de su cuerpo y cómo se ve”.

Además, precisó que “no me defino feminista, pero nos damos cuenta que vivimos en una sociedad machista. Mucha gente defiende el piropo, me he ido convenciendo de que eso no es así“.

Respecto a la agenda valórica, aseguró que “soy cristiano, pero una persona que no implanta su pensamiento. Soy partidario de la adopción homoparental, importa lo mejor para los niños”.

Junto con señalar que no apoya el aborto en ninguna causal, explicó que la UDI ha ido evolucionando. “Siempre hay libertad de conciencia y acción. No me siento en corral ajeno, conozco a Jacqueline van Rysselberghe, la conozco bastante, sigo siendo de la UDI, podría ser como un ‘Udípoli'”.

Los del Opus Dei “son cristianos comunes y corrientes”

Respecto a la crisis en la Iglesia Católica, el jefe comunal aseguró que “a todos los católicos nos ha golpeado duramente, un católico profundo sabe que la verdadera fe no son los sacerdotes, sino que Dios. los sacerdotes son como cualquiera de nosotros se caen más que nosotros, son hombres. Me siento identificado con el Papa que está haciendo. Estoy de acuerdo que cambie y que exista más equidad de género en la Iglesia”.

Sobre el Opus Dei, manifestó que “hay bastante libertad y hay harto mitos. Son cristianos comunes y corrientes“.

En política habitacional, le encuentro razón al alcalde Daniel Jadue”

En torno al conflicto que mantuvo con el alcalde de Vitacura por la construcción de viviendas sociales, Lavín indicó que “la política habitacional tiene que cambiar, tiene que ser al revés de cómo es ahora, hasta ahora se hace mandar a los más pobres donde el terreno es más barato, a lo más lejos posible. Hay que hacer una política habitacional al revés. Le encuentro razón al alcalde (Daniel) Jadue, de que tenemos que tener una política habitacional que no tenga que ver con los precios de mercado. Aunque el terreno sea caro, debemos construir ahí, que distintos sectores socioeconómicos convivan”.