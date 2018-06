Felipe Vidal reveló el trágico momento que vivió con su hijo en “La Divina comida”

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida”. El programa éxito de la señal de Turner tuvo como invitados a la periodista Karina Álvarez, la actriz Carmen Gloria Brescky, el conductor de “La noche es nuestra”, Felipe Vidal y el actor Juan Pablo Sáez, quienes se lucieron con sus mejores recetas.

Durante la cena en casa de Felipe Vidal, el periodista tuvo un momento de sinceridad donde reveló el trágico accidente que sufrió su hijo y que estuvo al borde de la muerte, cuando lo pilló flotando en la piscina.

“Crescente, cuando tenía dos años, se cayó a la piscina de mi suegro. Y lo saqué flotando, inconsciente”, comenzó relatando.

Luego agregó que “Yo soy un tipo súper aprehensivo, muy aprehensivo, muy, muy aprehensivo. Y yo sabía que la Elisa estaba con la Trini. Efectivamente estaba con ella. Empecé ‘Crescente, Crescente, Crescente’. No estaba. Empecé pieza por pieza, por pieza, por pieza, y la que era la pieza de la Trini, salgo, voy directo a la piscina y estaba flotando”.

Sin embargo, el periodista relató emocionado: “Y, efectivamente, como que se te congeló la vida. Como que la vida paró, porque en ese minuto tu segundo hijo estaba muerto, porque eso es la verdad, suena súper duro, pero es la verdad. Y la Trini grita. La Trini es cero gritona, cero llorona. El gritón y el llorón soy yo. Y despertó mi suegro. Y mi suegro le hizo el masaje. Botó agua y se puso a llorar”

Tras el incidente, Vidal contó que “Todo pasó muy rápido. Y acá, quien no crea en los milagros, respeto todo, pero acá es un milagro claramente. Mi suegra le metió una estampita de San Pío debajo de la almohada, mi mamá rezó, hasta el día de hoy cumple una manda en San Expedito. Y bueno, mi papá había muerto hace poco. Padre Hurtado y mi papá. Le di con todo a los dos”.

“Y me acuerdo que estaba en la pieza Crescente, está la Trini, está el pediatra, que lo llamamos, y de repente empieza a hablar y se apoya como en la baranda de la cama, y la baranda se cae, y Crescente salta. Cristián Silva me dice ‘weón, tu hijo no tiene nada’. Efectivamente, porque reaccionó”.

El ganador del programa fue Karina Álvarez quien deleitó a los comensales con una entrada de “Breaking new de mango”, luego el plato de fondo fue “ñoquis a la tensa calma”, para finalizar con un rico postre llamado “Mousse of the record”.