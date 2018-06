8 consejos para evitar ser víctima de la delincuencia

El tema de la delincuencia en Chile sigue siendo una de las materias a combatir por parte del gobierno, debido a que hechos de robos y asaltos parecieran no terminar a nivel nacional.

El combate contra la delincuencia no solo tiene a los ciudadanos nacionales exigiendo mayor seguridad policial, pues instituciones y municipalidades han tomado medidas propias intentando apoyar dicha labor, desplegando incluso guardias armados en las calles. Pero como personas naturales, ¿podemos realmente prevenir el delito que nos amenaza?

“Las agrupaciones delictuales operan, mayoritariamente, de manera planificada, ejecutando acciones que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones, resultan nefastas para sus víctimas. Sin embargo, las personas también pueden actuar de manera inteligente y evitar así ser víctima de robos y ataques violentos”, asegura Ralph Wladdimiro, gerente general de VIP Seguridad, desglosando las siguientes medidas para adquirir la denominada “cultura del autocuidado”:

1.- No entregue información personal: no facilitar datos personales o familiares por medio de encuestadores, llamados telefónicos o concursos, entre otros. Asimismo, sabemos que los delincuentes actúan bajo planificación o motivados por la oportunidad; por lo tanto, es importante que no se publique en redes sociales información de la ubicación geográfica, de nuevas adquisiciones, inmuebles o vehículos.

2.- Estar siempre en alerta: si está en su casa, mostrar seguridad y movimiento. Si usted anda en la calle, evite verse distraído y lleve su bolso personal siempre adelante, bien cerrado y afirmándolo con sus brazos (la ocasión u oportunidad hace al ladrón).

3.- Informar movimientos extraños: si en su casa o en los lugares que concurre frecuentemente, ve personas desconocidas rondando y observando de manera extraña, avise inmediatamente a Carabineros. Un antecedente puede evitar futuros robos.

4.- Una comunidad siempre conectada: es importante que vecinos se reúnan y conversen las dudas y miedos que los asechan. Juntos pueden crear campañas de prevención anti-robo. Hacer un grupo de WhatsApp es una buena idea.

5.- Agotar todos los recursos: solo si está al alcance monetario, instalar cámaras y alarmas de seguridad en casas o lugares. Colocar carteles afuera que digan “Los estamos vigilando”, también puede ahuyentar a delincuentes, aunque realmente no cuente con ese recurso; con esto se le hace más difícil al delincuente y puede abortar su objetivo.

6.- Acompañarse por un perro guardián: si usted vive en casa solo y sí está a su alcance, adquiera un perro grande y fuerte que pueda cuidar de usted.

7.- Capacidad de reaccionar en caso de situación de vulnerabilidad: si usted ya es una víctima, no actúe con desesperación ante los atacantes. Su tranquilidad garantizará su cuidado y él de los demás. Lo material ya no importa, en estos casos sólo la seguridad integral.

8.- Mantener grados de alerta: mientras se está en lugares donde puede ser víctima de delitos (como bancos, servicentros y tiendas comerciales), con el fin de asegurar una reacción adecuada ante un delito, preguntarse “qué haría en caso de”.