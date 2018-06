Virales| El “meme” que tiene en la mira a Jorge Zabaleta

Los memes son un clásico a través de internet y siempre sale a relucir esa creatividad. En esta oportunidad le tocó al actor Jorge Zabaleta de “Si yo fuera rico” de Mega.

La página de Facebook “History in tofo” publicó una imagen donde Zabaleta era portada de la extinta revista TV Grama de hace 20 años atrás donde posaba como “El galán del año”.

“Dangerous delincuent of famoso retrato hablado Bolivian pólice. The Peace 1998”, dice la imagen. Tras la publicación, rápidamente se volvió en viral a través de Facebook (1.400 me gusta) y Twitter (307 me gusta).

Este hecho recordó al precario retrato hablado boliviano que pasó de ser un hecho policial a un chiste a nivel mundial.

Pese al “troleó”, el actor se lo tomó con bastante humor y respondió mediante Twitter: “CTM!!! Jajajajajaja”.

Dangerous delincuent of famoso retrato hablado Bolivian police The Peace 1998. Posted by History in Tofo on Friday, June 15, 2018

CTM!!!! Jajajajjajaja — Jorge Zabaleta (@zabaletachile) June 15, 2018