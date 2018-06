Tecnología que hace más fácil la vida de padre

Ya estamos en cuenta regresiva para celebrar el Día del Padre y mientras algunos aún no saben qué regalar, otros ya están ideando una jornada ideal para el hombre de la casa.

Y si bien es lo tradicional de la fecha, las necesidades y gustos de los papás ya han cambiado bastante. Es así como los papás tech son cada vez más numerosos.

La tecnología se puede convertir en una gran herramienta en la vida diaria de los nuevos papás, descubriendo nuevas características disponibles en smartphones, que para muchos pueden ser un misterio.

Felipe Saez que es Trainer Manager de Huawei Chile, reveló algunos de los consejos útiles que puedes encontrar en los equipos más comunes y que, para algunos, pueden ser desconocidos.

Sáez explica que lo principal es tener una cámara de fácil y rápido acceso para no perder momentos únicos con sus hijos. “Para los papás es recomendable tener un equipo que cumpla con sus necesidades, dependiendo de lo que quieras desempeñar. La versatilidad que tienen es gigantesca y los equipos de la línea lite, para un presupuesto más bajo, también son excelentes soluciones con buenas prestaciones”.

“Para los que somos papás, poder fotografiar a nuestros hijos con resultados sobresalientes, es fantástico. Puedes tener un resultado profesional, sin serlo, porque la inteligencia artificial hoy lo hace posible con la serie de Huawei P20, P20 Pro o 10 Mate Pro, hoy se convierten en excelentes herramientas para esto”, agregó.

Los elementos que más buscan los papás modernos son una mayor duración de batería y la calidad de sus cámaras. Sus últimos equipos vienen integrados con cámaras Leica, las que permiten una mayor nitidez y calidad, incluso sacados de noche.

“Nuestros teléfonos de gama alta tienen cámaras Leica, con una duración de batería y tiempo de carga que hacen que sea una compañero, entonces me permite desarrollarme en el ámbito profesional, como también en lo personal”, explicó.

Una de las recomendaciones es el uso de un “atajo” que permite que el teléfono saque una foto, aunque esté bloqueado, quedando listo para realizar una nueva captura, y tardando menos de 1 segundo.

Para usarla basta solo con apretar el botón de reducción el volumen dos veces.

“Es una función que hemos heredado cada año. Algo tan simple como tener el teléfono bloqueado, en el bolsillo, etc. Basta solo con apretar dos veces el botón de volumen para que capture una imagen, se desbloquee y deje la cámara lista. No se preocupen, la foto no deja expuesta la galería, se desbloquea la cámara, pero no el resto de la galería con el resto de las fotos. Es una forma segura de sacar fotos de forma rápida”, aclara Felipe Saez.

El regreso de la multisesión

Uno de los aspectos más destacables de los computadores de escritorio de generaciones pasadas es la implementación de sesiones para cada usuario. Cada uno tendría acceso a su propio escritorio, manteniendo la privacidad.

Esta función ya está disponible en los Smartphones, en que se puede generar una sesión de “invitados” que solo algunas características. Pero los papás podrá crear sesiones específicas para sus hijas, limitando el acceso a algunas de las aplicaciones que consideren inapropiadas.

“Huawei ha trabajo bastante en lo que es el modo usuarios, en que creo una sesión apartes, con su galería de fotos independientes, su fondo de pantalla, sus correos electrónicos, son sesiones que no chocan con las de mi cuenta”.

Eso no es todo. Además, en la línea de los “vestibles”, llegan más productos que facilitan la vida de los papás tech. Los smartwatch permiten dejar los teléfonos de lado, pero sin perderse de las notificaciones.

“Una de las cosas que nos pasa como padres es que estamos muy ligados al trabajo, a la comunicación y no nos damos cuenta que tenemos el teléfono todo el día en la mano. Estos dispositivos como la smartband o la Talkband como la B2, te permiten de alguna manera no estar tanto con el teléfono en la mano, por ejemplo, esperando una notificación”.