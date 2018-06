Pamela Díaz rompe el silencio tras bullada salida del matinal de CHV

Pamela Díaz y Carolina de Moras no son amigas. Sin embargo, por ser sincera “La Fiera” y revelar en entrevista en la sección Glamorama del diario La Cuarta que de Moras “es la mala copia de Tonka”, le valió la salida del matinal de CHV.

Tras el escándalo, Díaz habló en entrevista con Intrusos de La Red sobre su mediática salida y se sinceró explicando que su bajada del matinal de CHV se debe por cosas personales.

“Yo no me fui del matinal por ella. Yo me fui por cosas mías, personales, y que obviamente dio a lo que yo dije y que el canal, un poco más, te prohíbe hablar de la misma gente con que tu trabajas, lo que me parece lógico. Pero me cuesta guardar mis pensamientos”, dijo.

Luego agregó que “desde hace tres años, cuando se fue Nacho (Gutiérrez, salida del matinal de CHV y posterior demanda al canal), que no tengo relación con ella. Y eso fue hace mucho tiempo”.

“Nunca fuimos amigas ni para las cámaras. Yo hago mi pega y soy sumamente profesional. Generalmente me llevo bien con todos. Y no nos saludábamos, pero podíamos trabajar tranquilas, cada uno con lo suyo. Es cosa que le preguntes a todo el mundo. No tengo relación con ella”, sentenció.