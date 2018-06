¿Qué estaba pensando? El ordinario gesto de Robbie Williams en la inauguración de Rusia 2018

Llegó el día. Este martes se dio el puntapié inicial del Mundial de Fútbol de la FIFA y la cita planetaria fue inaugurada con un gran espectaculo en el estadio Luzhniki de Moscú.

El británico Robbie Williams fue el encargado de abrir la ceremonia, cantando distintos éxitos frente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

El show siguió junto a Aida Garifullina, con quien interpretó “angels”.

Sin embargo, la presentación cambió de tono cuando Williams tuvo un gesto grosero con la cámara de la transmisión oficial.

La acción no pasó inadvertida y generó reacciones en las propias redes sociales. Uno de ellos fue Kyle Walker, quien escribió, “que bien Robbie Williams por saludar a Dele”.

So nice of Robbie to say hello to @dele_official ! pic.twitter.com/R5jWVeR73F

— Kyle Walker (@kylewalker2) June 14, 2018