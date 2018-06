Padres acusan daño sicológico en su hijo por llamado del colegio a Carabineros

Maltrato sicológico hacia su hijo de 7 años, denunció un matrimonio luego que para aplacar una crisis de rabia del niño el colegio en el que estudia llamara a Carabineros.

Según denunciaron los padres del alumno del colegio Leonardo da Vinci de San Javier, región del Maule, el niño tuvo una rabieta que en vez de ser contenida por el personal docente, fue grabada para registrar cómo él arrojaba estuches y otros elementos para descargar su ira.

El episodio que, según otros apoderados, se ha repetido en otras ocasiones obligando a sacar a sus compañeros de la sala para que no reciban algún tipo de agresión, fue notificado a la policía uniformada y sus efectivos concurrieron al establecimiento educacional.

El padre del menor fue en ese momento y grabó la escena, acusando lo desmedido de la acción que autorizó la directora del colegio, quien no quiso dar su versión del hecho.

“¿Ellos tienen tiempo de grabar y no de contenerlo? Eso me enfurece”, replicó la mamá del alumno, Jocelyn Pacheco, subrayando que a raíz de lo acaecido su hijo le teme a los funcionarios policiales y repite que no quiere ser malo para que no se lo lleven.

En entrevista con 24 horas, la progenitora aclaró que la conducta del niño es producto de una agresión que sufrió en noviembre pasado de parte de una profesora.

“Lo zamarreó muy fuerte en la fila y le apretó muy fuerte el brazo, pero no era primera vez que lo hacía”, dijo la mamá, situación que los motivó a demandar entonces a la docente.

En tanto, Carabineros indicó que ante cada denuncia se debe dar curso al procedimiento y concurrir al lugar.

“Se cuenta al juzgado de familia por vulneración de derechos del menor, y que se acredita con las declaraciones que se toman y de las que toma conocimiento el tribunal, que acreditan las conductas de riesgo que mantenía (el niño) en este caso y una conducta de riesgo de los padres”, señaló el capitán Carlos Retamal.