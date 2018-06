Mauricio Pinilla fue blanco de críticas en “Llegó tu hora” por decir “que las mujeres no manejen”

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla fue el nuevo invitado a “Llegó tu hora” de TVN, en donde recibió preguntas de los 12 panelistas. Fue ahí, que Carolina Pérez quien en medio de la ronda de preguntas le consultó su opinión sobre el fuerte movimiento feminista que se vive en el país.

Pinilla manifestó estar “de acuerdo que las mujeres tienen que ser iguales a los hombres, ganar los mismos que los hombres”. Todo iba bien, hasta ahí.

Sin embargo, lanzó “no deberían manejar porque lo hacen pésimo. No es machismo, les juro, les doy lo que quieran pero manejar, por favor (…) O hagan cursos más intensivos, pero creo que en este momento no están las condiciones de igualdad con los hombres”.

Sus dichos no dejaron indiferente ni a Carolina, ni a Rayén Araya. En tanto, esta última lo invitó a estacionarse para ver quien lo hace mejor: “Mauricio, yo aprendí a manejar en un Dodge Dart, flor de auto. Yo te desafío a estacionarte, absolutamente, es una expertiz. Yo sé que hay un tema con la concepción espacial en los hombres que es distinta a las mujeres, pero en el mundo automovilístico no tanto”.

Pero en redes sociales fue blanco de críticas por sus dichos, donde fueron calificados de machista.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Hueón. Sabía que Pinilla no podía ser perfecto: ES MACHISTA EL HUEÓN 😭😢😭😢😭😢😭#LlegóTuHoraTVN — C A R O L 💙🦉🤘🏻 (@Caritosafu) June 14, 2018

#LlegoTuHoraTVN y Pinilla continúa… "Las mujeres no deben manejar". Posición de privilegio, machismo, todo mal con este "ídolo". — Luitzsche (@Luitzsche) June 14, 2018

Pinilla, además de ignorante, egocéntrico y asesino de animales, es machista. Ya no espero nada de él #LlegoTuHoraTVN — ქvoიიe (@littlegirlivo) June 14, 2018

Independiente de todo movimiento feminista, lo único que le importa a Pinilla es que, según él, “las mujeres no saben manejar” qué básico y machista, esperaba más de él #LlegoTuHoraTVN — paula (@paulimun_) June 14, 2018