La íntima confesión sexual de Kathy Salosny en “No culpes a la noche”

Este miércoles “No culpes a la noche” tuvo como invitados al periodista deportivo, Eugenio Figueroa y la jugadora de La Roja Femenina, Fernanda Pinilla, conversaron sobre lo frustante que ha sido estar fuera del Mundial sobre la sobre que ha dado en el último tiempo el crecimiento del fútbol femenino y revisaron historias curiosas de la Selección Chilena en diferentes mundiales.

Bajo ese contexto, los invitados y la animadora estrella de TVN se dieron un minuto de confianza donde hablaron de la abstinencia sexual en los futbolistas previos a un partido de fútbol.

Fue ahí, cuando Nacho Millenial, quien está a cargo de las redes sociales dentro del late le pregunta directo a Kathy: “¿si tú fueras futbolista, tú hubieras podido resistir la abstinencia sexual?”

La exanimadora de Mucho Gusto respondió franca y directa, fiel a su estilo: “He tenido abstinencia sexual por cuatro años, hasta por cuatros años, y no es chiste”. “Las mujeres tenemos una diferencia, no sé, cuando te separas por ejemplo puedes hacer duelos muy largos y no necesitas nada”, confesó.

Tras la sincera confesión sexual, el Millenial solo atinó a finalizar el tema con “dejémoslo ahí, no me hagas contar tanta intimidad”, entre risas con Salosny.