¿Díscolo? Chahuán se desordena y critica a Piñera y su gobierno

“Mi paciencia se agotó”, sentenció este jueves el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, al justificar en entrevista con La Segunda el porqué de la crítica tan franca y dura que ha realizado esta semana a la gestión del Presidente Sebastián Piñera y sus más cercanos colaboradores en lo que respecta a la instalación de su administración, nombramiento de autoridades y anuncios.

“Tenemos problemas estructurales. Y el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema. No sabe lo que es un problema. Si el Presidente no sabe lo que es un problema, estamos todos mal. Yo les quiero contar que me aburrí”, concluyó.

Esto empezó el martes pasado en el consejo regional del partido que encabezó el parlamentario en la Región de Valparaíso, donde dejó de ser políticamente correcto para manifestar su opinión sin tapujos.

Allí dijo que la segunda administración del mandatario solo durará cuatro años y de seguir así “no tendrá continuidad, que ha sido completamente ineficiente su instalación y sobre todo la instalación de cargos”, añadiendo que su problema es que no asume que tiene un problema.

Citó como ejemplo, lo vergonzoso de que haya sido nombrado como director la misma persona que estaba a cargo en el gobierno de Michelle Bachelet, situación que se repite en el de Aduanas.

Chahuán sentenció entonces que “se acabó el tiempo de estar callado” y por eso fue más allá se quejó “hasta los cargos de Parinacota los elige (Cristián) Larroulet, (el ministro del Interior, Andrés) Chadwick y Piñera y así no se puede avanzar”.

“Tuvo la suerte de tener un terremoto” que le tapó los errores, pero que lo sucedido en Antofagasta, en donde según sus palabras se le cayeron 10 seremis y más de 30 a nivel nacional es el resultado de la mala forma en que se han designado los puestos, inclusive tuvo una alusión a una seremi que cayó por “mechera de supermercado”.

Francisco Chahuán, según su jefe de campaña histórico, Jaime Perry, aseguró en marzo pasado en entrevista con Puranoticia.cl que estará en la papeleta presidencial en 4 años más sí ó sí, desafiando cualquier sistema interno de elección, incluso el mismo Perry contó en su oportunidad que irá con o sin RN.

En ese contexto lo contactó La Segunda, medio por el que también aprovechó de hacer sus descargos, se refirió a la ministra de la Cultura, Alejandra Pérez, a la que también cuestionó por no resolver un paro de funcionarios de su cartera en la Quinta Región y pedir que no se publicara una entrevista que dio a El Mercurio de Valparaíso.

“Fue una vergüenza. La deberían haber sacado a patadas de este Gobierno ¡A patadas!”, espetó.