​ Mauricio Pinilla sobre el quiebre de La Roja en “Llegó tu Hora”: “La solución va a llegar en el momento que se junten”

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla fue el nuevo invitado a “Llegó tu hora” de TVN, en donde recibió preguntas de los 12 panelistas. El nuevo comentarista del Mundial de Rusia en Televisión Nacional recordó en primera instancia su disparo que dio en el travesaño en el encuentro frente a Brasil, que pudo “la jugada del ‘palo’ marcó mi vida futbolística y la de todo el país“.

Luego, en cuanto a los técnicos que lo han dirigido a lo largo de su carrera, ‘Pinigol’ afirmó que he tenido entrenadores que he terminado odiando. Ninguno aquí en Chile”.

Preguntado respecto a la disparidad en el apoyo financiero que se le entrega a deportistas, el futbolista expresó que “la plata una la ve cuando es profesional (…) el Gobierno tiene que trabajar con todas las disciplinas deportivas“, para más tarde destacar que “hay un uso político en todas las cosas. Cuando a la Selección le va bien, a un tenista le va bien, en todo“.

Más tarde, sobre el quiebre en el camarín de La Roja, el ex Cagliari aseveró que “la solución va a llegar en el momento que se junten“, para luego destacar que “no me gustaría que mi mujer hablara del plantel”, en alusión a lo ocurrido con Claudio Bravo.

Sobre el rendimiento de la Selección, expresó que “no tengo ninguna duda de que va a volver a tomar su rumbo (…) No creo que éste sea el fin de una generación, sino el comienzo de un futuro deportivo“.

Cuando fue preguntado por la razón que dejó a Chile fuera del Mundial de Rusia, el futbolista sostuvo que “hubo un relajo de nuestra parte por esa seguridad de no quedar fuera“.

Acerca de las críticas de la prensa, Pinilla sostuvo que “al jugador se le debe criticar por lo que hace en la cancha (…) a la que le pregunto cómo lo hice es a mi señora”.

Al ser consultado por las indisciplinas de futbolistas, concretamente con el reciente caso en que se vio involucrada la selección mexicana, el ariete azul expresó que “en el día libre uno puede hacer lo que se estime conveniente”.

Al referirse a sus excesos en el pasado, el delantero expresó que “me arrepiento absolutamente de mis errores. Gissela, mi señora, es la gran gestora del relanzamiento de mi carrera (..) Sufrí crisis de ansiedad y de pánico”.

En cuanto a su opinión de Sergio Jadue y cómo el escándalo afectó al fútbol chileno, Pinilla explicó que “le deseé que solucionara todos sus temas y que estuviera en paz. No me siento capacitado para hacer un juicio de su actuar (…) Yo creo que él tiene un mea culpa que realizar a nivel público y espero que lo haga“.