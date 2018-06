Karol Dance reveló su mayor miedo en “Más vale tarde”

Este martes “Más vale tarde, las huellas de tu vida” tuvo como invitado especial a Karol Lucero alías el “loquillo”. En el espacio de conversación, el locutor radial habló sobre su polémico video hot que lo tuvo con una amonestación en radio Carolina, por una semana hasta su paso por Mucho Gusto, junto a la patrulla juvenil, entre otros temas.

Tras el polémico video hot reveló que Don Francisco lo llamó para aconsejarlo donde “me dijo que tenía que estar atento a la responsabilidad que tengo como comunicador”.

Pero el tema que más llamó la atención fue su relación con las mujeres y su futuro amoroso que tanto se le cuestiona en los medios, por la ambigüedad que él demuestra.

Fue bajo ese contexto que el panelista de “Mucho Gusto” dio la sorpresa al asegurar que está a la espera de aquella mujer que “quiera formar familia”, pero que a la vez es su mayor miedo “el querer casarse, tener hijos y que la relación no funcione. Yo creo que ese es uno de mis grandes temores”, manifestó.

“Para mí un temor es casarme y separarme. Me da miedo el formar una familia y decir este fin de semana me toca ver a mis hijos. Me da un poco de temor ese tipo de situación, por eso creo que la he postergado un poco”, contó.

Respecto a la dura confesión del comunicador este reflexionó que “encontrar a esa mujer que también quiera, al igual que yo, estar juntos para siempre”.