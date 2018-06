El smog también puede afectar el interior de tu oficina y así puedes lidiar con él

Cuando hablamos de Smog lo relacionamos inmediatamente con contaminación ambiental y como consecuencia de ello, las enfermedades respiratorias. Pero ¿sabías que esas partículas también están ingresando a los hogares y oficinas extendiendo sus efectos nocivos sobre nuestra familia y nuestros colaboradores?

Se trata de una consecuencia desconocida de esta agente contaminante que está compuesto por una mezcla química de humo y niebla, que es extremadamente desagradable y nocivo para la salud. Es un tipo de polución atmosférica con concentraciones de óxido de sulfuro y de nitrógeno, hidrocarburos y millones de partículas de plomo, manganeso, cobre, níquel, cinc y carbón.

Todas estas sustancias tienen origen en las chimeneas de las industrias, los humos de las calefacciones, la tierra acumulada en las calles, y miles de automóviles y buses que diariamente circulan por nuestras calles.

Pero, ¿cómo afecta el ingreso de éste a nuestras oficinas?. Sebastián Seckel von Unger, Gerente General de Abanic (www.abanic.cl), empresa dedicada por más de 26 años a la Asesoría y entrega de Servicios de Mantención de Limpieza de oficinas en Santiago y varias ciudades dentro de Chile, explica que este tipo de contaminante produce una suciedad en los muebles mucho más difícil de sacar, ya que se trata de un hollín que se transforma en una capa de grasa, bastante resistente a los limpiadores tradicionales.

“Tenemos que usar un tipo de limpiador multiuso mucho más fuertes y especializados para poder realizar este tipo de limpieza, e incluso agregar el uso de alcohol en muchos caso para poder remover esta capa de grasa además de elementos contaminantes que quedan sobre la superficie de los muebles. Éstos van produciendo un daño en el mobiliario, y además dejan agentes contaminantes en contacto de los trabajadores o nuestras familias”, explica el Seckel Von Unger.

El especialista explica que quienes viven en las grandes urbes conocen bien el problema que el smog y la contaminación ambiental provoca en las más diversas superficies: hollín, pinturas manchadas y oscurecidas, polvo acumulado sobre superficies, etc., por lo que es muy importante saber cómo limpiar cada una de las superficies, para lo cual es preferible dejar la tarea a especialistas.

“Tanto la madera, como la cerámica, las superficies plásticas como el piso flotante, todo tiene un tratamiento especial, ya que se trata de un tipo de suciedad que lamentablemente no podemos evitar y que sí debemos tratar, para que así no terminemos deteriorando nuestro mobiliario e infraestructura de la oficina. Lo más recomendable es contar con una buena gestión de limpieza y una asesoría de expertos que capaciten al personal encargado del aseo, cómo deben tratar cada una de estas superficies, como eliminar la suciedad con el objetivo de no desgastar el material que se limpia”, agrega el experto.