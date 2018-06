Dr. Soto reaparece en TV abierta tras escándalo de MMS

Tras nueve meses del escándalo del Dr. Soto al recomendar como remedio alternativo el llamado MMS o “Solución Mineral Milagrosa” para desintoxicar el cuerpo, en Bienvenidos de Canal 13, que le constó la salida de la señal de Luksic.

Este martes el cuestionado médico reapareció en televisión, bajo una entrevista exclusiva otorgada a “Mentiras Verdaderas” de La Red, donde realizó un mea culpa de lo ocurrido.

El episodio le sirvió para realizar “una profunda reflexión y, por cierto, un gran aprendizaje. Lo agradezco a diario”, dijo.

Luego agregó que “Yo (hablé) ingenuamente sabiendo que era un tema polémico y del que, por cierto, no estudié lo suficiente y de eso soy muy responsable (…) La normativa chilena vigente lo tiene prohibido. No es medicamento, es un producto. Yo me lanzo a hablar del tema sin tener experiencia alguna, jamás se lo he indicado a nadie (…) En buen chileno, yo me metí en la pata de los caballos”.

Además, el cirujano aseguró que antes era un escéptico y que en su labor como docente intentaba bajarles los humos a los estudiantes de medicina (U. de Chile) que “hasta para comer usan delantal”. “(En la facultad) nos recibían diciéndonos que éramos la elite…No porque eres médico vas a ser mejor que otra persona”, manifestó.

El año 2012, el ISP emitió una nota informativa, en la cual advertía que la utilización de esta sustancia era peligrosa y diferentes agencias de medicamentos internacionales alertaron sobre el riesgo que representa para las personas adquirir y utilizar medicamentos ilegales, publicitados como productos “milagrosos”, realizando retiros del mercado del “Miracle Mineral Supplement” o “MMS”.