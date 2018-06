Denuncian que sujeto golpeó e intentó quemar viva a una chica trans en Concepción

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en la Región del Biobío denunció hoy un brutal ataque transfobico en Concepción. La organización informó que un sujeto identificado como, Martin Navarrete, golpeó e intento quemar viva a una mujer trans de 22 años.

El ataque ocurrió el pasado viernes 8 de junio en el Hotel Terrano de Concepción, a eso de las 20:30 horas. La victima N.M.A quién solicitó reservar su identidad, había acordado con anterioridad una cita con Navarrete en el hotel.

“Este hombre ingresó al Hotel Terrano con una capucha y al llegar a mi habitación yo percibí que tenía una actitud muy rara, él tenia las manos atrás de su cuerpo, por un momento pensé que tenia un cuchillo. Luego de eso inmediatamente me comenzó a golpear. Lanzó toda su furia contra mi, mientras me golpeaba me gritaba ‘te voy a matar maricón culiado’, yo le rogaba que por favor parara” relató N.M.A.

La victima añadió que “luego en un momento se detuvo, pensé que se iría pero desde su chaqueta saco una botella con bencina y me la roció. Intentó prenderme fuego en dos oportunidades. Fue horrible antes había sentido la transfobía pero en esta oportunidad pensé que iba a morir, me sentí con mucho miedo y vulnerable. Me quería quemar viva”.

El presidente regional del Movilh, Esteban Guzmán, agregó que “la vulneración a los derechos de N.M.A no terminaron cuando Navarrete se fue de la habitación, cuando ella bajó a la recepción del Hotel Terrano para pedir ayuda, los funcionarios del hotel al verla ensangrentada y con olor a combustible no hallaron nada mejor que llevarla a un cuarto de servicio para que nadie en recepción la viera”.

“Peor aún, los funcionarios de salud que atendieron primariamente a N.M.A se burlaron de ella al descubrir que era una mujer trans. A tal punto que la desnudaron para ver el resultado de sus operaciones de cambio de sexo” denunció Guzmán.

Por otro lado, la directora jurídica de la organización, Paola Laporte, indicó que “en este momento Martin Navarrete se encuentra prófugo de la justicia. Es un peligro para la sociedad, nos ha enviado fotos de pistolas y nos ha llamado para decirnos que tiene una pareja gay y que por lo tanto no podemos hacer nada en contra de él. Está completamente loco”.

“Navarrete tiene antecedentes por haber golpeado a sus antiguas parejas, esperamos que caiga en él todo el peso de la ley. Fue visto por última vez en la Región del Biobío, si alguien lo ve por favor llamar al 133 y contactarse con nuestra organización” sentenció Laporte.

El Movilh informó que enviaran una carta al director del Hospital Regional para que inicié un sumario y que se reunirán este jueves con la Seremi de Sernameg para abordar el caso. En paralelo la organización inició una campaña en redes sociales para dar con el paradero de Martin Navarrete.