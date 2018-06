Sancionan a la Alianza Francesa por manejo inadecuado en caso del alumno que se suicidó

La Superintendencia de Educación amonestó por escrito y es Multo 58 UTM ($ 2,7 Millones aproximadamente) al Colegio Alianza Francesa de Vitacura, p O Ninguna Manejar de Buena Manera El caso de la unidad ONU alumno de 17 años Que Fue suspendido por Tener marihuana en su mochila y entregado a Carabineros, tras lo cual el joven se suicidó.

Según determinó la indagatoria que concluyó el pasado 1 de junio, el recinto ” no había aplicado correctamente el reglamento interno” y que además, aplicó un protocolo que aún estaba en confección luego de las charlas sobre la Ley de Drogas Realizadas por Carabineros y la PDI. . .

El Mercurio accedió a la Ley de Transparencia a la Investigación, al RESPECTO de la superintendente, Sebastián Izquierdo, Que DIJO “se Aplico ONU protocolo sanitario Que No Habia Sido difundido a la comunidad educativa Tal Como lo Establece la normativa, Que Requiere Que TODO reglamento interno y sus protocolos de actuación son ampliamente conocidos “.

Añadió que “el establecimiento no respetó el proceso justo, es decir, no dio oportunidades al alumno de presentar su defensa” y también cuestionó el día en que se sorprendió al joven, la escuela llamó a la madre y no al padre, que era su apoderado.

Otro punto que se aborda en la resolución es el consejo de disciplina realizado en francés . Eso sí, se indicó que esto solo era un reproche y que le recomendamos que “ante situaciones disciplinarias complejas, y ante la presencia de miembros de la comunidad educativa que no se pueda manejar apropiadamente el idioma francés, se tomen las providencias necesarias para que exista a pleno entendimiento. y participación en igualdad de condiciones “.

La publicación también consigna que la Alianza Francesa apeló , pero sus argumentos fueron rechazados, ya que según argumentó que sí actuó conforme al reglamento interno, y que “la decisión de la suspensión temporal y las medidas educativas impuestas por el pleno” del consejo de disciplina “.

También indicaron -según el documento de la superintendencia- que considera las declaraciones del profesor jefe y de la psicóloga.