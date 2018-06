Los mejores centros de Co-Works con herramientas de TI para emprendedores

Para muchos un centro de trabajo no necesita más que una conexión a internet, un espacio donde poner nuestro computador y un buen café para acompañar las horas de trabajo. Pero si eres emprendedor, necesitas todo un apoyo para poder hacer crecer tu empresa, y en esto las herramientas de TI son muy importantes.

Es por esto que se está implementando un sistema de herramientas de TI presentes en los Co Works, para que quienes accedan a estos ya, muy comunes espacios, puedan también contar con un software ERP que permita y facilite todas las tareas de tu empresa, entregando información en línea y desde cualquier dispositivo.

“Consideramos que todas las empresas debieran utilizar un sistema de gestión ERP, pero lamentablemente para para las PYMES y emprendedores, las barreras de entradas son altas. Entre ellas podemos mencionar un alto precio, lento proceso de implementación y mal servicio de soporte. Estos 3 principales factores, les hace muy complejo el panorama a las Pymes y emprendedores, por lo que, terminan utilizando varias planillas Excel o herramientas aún más manuales y no integradas. Situación que finalmente desencadena un gran desorden de la información, discordancia entre lo informado al SII y la real situación de la empresa, desconocimiento de los márgenes del negocio, entre otros factores”, explica Manuel Concha, Gerente de Desarrollo de Kame One (www.kame.cl), quienes están presentes en al menos tres Co-Work en Santiago, con descuentos especiales para los usuarios de estos espacios de trabajo.

Hoy, los espacios colaborativos como los Co – Works, les permiten a las Pymes y emprendedores con un siempre acotado presupuesto tener un espacio físico para trabajar y/o tener reuniones, en un lugar diseñado y pensado para tal efecto, con una buena ubicación, internet de alta velocidad y equipamiento.

Dado lo anterior y en la misma lógica de apoyar a las Pymes y emprendimientos, es que Kame One se ha aliado con diferentes empresas de Co Work, entre ellas, se encuentra Urbanwork (http://urbanwork.cl/) que incluso posee planes sólo para sala de reuniones, hasta oficinas privadas y quienes aseguran que este sistema ha ayudado no sólo a ellos a captar clientes, sino también a cada uno de los emprendedores a hacer crecer sus empresas. En palabras de Vicente Gómez, dueño y fundador. “Kame One ha colaborado en el proceso de mejoría y apoyo a nuestros clientes, con una plataforma fácil y muy amigable de administrar. Además, entre Urban Work y Kame One generamos una alianza estratégica en donde se logran sinergias y beneficiamos a nuestros clientes”

KAME ONE es un software de gestión financiera 100% web, que ayuda a contar con información en tiempo real desde cualquier dispositivo, de bajo costo, pensado y diseñado para las Pymes, integrado con el SII y de rápida implementación.

Las Pymes quiebran por liquidez, no por rentabilidad. Puedes responder con facilidad a las siguientes preguntas: ¿Tengo toda la información para tomar decisiones? ¿Se encuentran integradas todas las áreas de mi empresa en el mismo sistema? ¿Pago lo justo por el sistema actual? ¿Me entregan un servicio de soporte de calidad? ¿Tengo servidores dentro de mi oficina, y corro los altos riesgos de ello? ¿Puedo ver informes de gestión de forma rápida, simple, desde cualquier dispositivo y lugar del mundo?