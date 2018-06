La sutil “parada de carros” de Cecilia Bolocco a la prensa argentina: “Acá se encargaron de ventilar todo”

La ex Miss Universo llevó a su hijo al país trasandino para lograr algún tipo de contacto con su padre, pero no tuvo éxito.

El escándalo Menem-Bolocco estalló en la prensa argentina, tras los dichos de Máximo Menen al medio trasandino Involucrados, de América: “estoy aburrido de yo tener que venir sin que él sepa. Yo llegué y él ni sabía que yo estaba acá. Ni siquiera sabía si me iban a abrir la puerta. El no sabía, yo solo vine por mi cuenta, con mi mamá”.

Luego desde la vereda de la casa del senador Carlos Menem, Máximo se sinceró y afirmó: “No me hace falta mi papá, mi familia está en Chile” dejando claro que “Pepo” José Patricio Daire, actual pareja de Cecilia, es su “padre”.

En medio de la polémica Cecilia Bolocco, habló luego de ser abordada por el medio trasandino “Pamela, a la tarde” donde se desahogó y crítico “la encerrona de la prensa argentina”.

“Estoy pésimo, esto se trata de la vida privada de un niño y les voy a pedir respeto, por favor. Para nosotros ha sido tremendo y muy desgastante“, dijo.

Luego añadió tajantemente “Esto no está en mis códigos de ventilarlo con la prensa. Es de terror, jamás me imaginé una cosa así. Yo como madre lo único que quiero es el bienestar de mi hijo”, aclaró.

Y cuestionó fuertemente el accionar de la prensa argentina: “No quiero un circo. Acá se encargaron de ventilar todo y por eso los llamaron a ustedes“, sentenció.

Finalmente, la familia Menem se defiende de los dichos de Máximo y Cecilia a través de Twitter donde Carlos Nair publicó una serie de fotos y comentarios donde el sobrino de Diana Bolocco se ve compartiendo con su padre y Zulema Menem.

“Que nadie se queje y digan que no puede venir, Ok?” escribió. Luego manifestó que “Yo jamás estuve escondido…no confundan…ahora jamás me mandaron a ver quién está para ver si puedo sacar plata. Tiren, tiren que acá estamos como familia unida los demás, bye!”.

Q nadie se queje y digan q no pueden venir Ok???? pic.twitter.com/UE6XBVl5Z6 — Carlos Nair Menem (@N_air_M) June 10, 2018

Yo jamás estuve escondido.. No confundan .. ahora jamás me mandaron a ver quien está para ver si puedo sacar plata . Tiren tiren q acá estamos la familia unida los demás bye — Carlos Nair Menem (@N_air_M) June 12, 2018