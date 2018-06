El “curioso” comentario de Trump que dejó sin habla a Kim en su primer encuentro

Cómo un hito y un momento histórico definió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, convirtiéndose en el primer mandatario de su país en reunirse con la máxima autoridad del país oriental.

Además de los acuerdos firmados en la jornada y las promesas de paz, el carisma y los comentarios de Trump no dejaron de llamar la atención.

Desde su lenguaje corporal, hasta enseñarle el interior del auto presidencial apodado “la bestia”, fueron momentos que quedaron inmortalizados por la prensa internacional.

Sin embargo, uno de esos episodios provocó una curiosa reacción en Kim.

Fue al momento que entraban al gran comedor, cuando Trump se dirigió a los periodistas gráficos: “¿Están tomando buenas fotos, todos? Para vernos bien, guapos y delgados”.

Los equipos presentes, rapidamente se voltearon para ver la reacción del presidente a su comentario. Cabe recordar que en el pasado, Trump había hechos comentarios sobre el aspecto físico de Kim en redes sociales, luego que el líder norcoreano lo insultara.

“Yo nunca lo llamaría chico y gordo”, dijo en esa ocasión.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017