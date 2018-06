Doble crimen de Maipú: Fiscal afirma que autor sería cercano a la familia

La fiscalía y la PDI entregaron más antecedentes respecto al homicidio de Carolina Donoso Campos, 53 años, y de su hija Gabriela Alcaíno Donoso, de 17, ambas encontradas sin vida en la comuna de Maipú.

Según indicó el fiscal de Alta Complejidad Occidente, José Celis, una de las hipótesis que se barajan es que el expololo de la menor haya sido el autor.

“Claramente, entre ellas no se causaron la muerte. A ellas las asesinaron. El problema es saber quién”, manifestó.

Agregó que “la casa no está forzada, por lo que todo indicaría que fue una persona cercana quien comete este doble homicidio… No se sustrajeron especies, por lo tanto el robo no está descartado totalmente, pero los antecedentes indican que fue un homicidio pasional dentro del grupo familiar”.

El fiscal aclaró que “todos son sospechosos, hasta no determinar la real dinámica. Claramente, entraron con llaves, era conocido por la familia, no hay fractura, no hay fuerza en las puertas, por lo tanto eso es lo que está investigando la Brigada de Homicidio en estos instantes”.

Respecto a antecedentes entregados por vecinos, Celis informó que “los vecinos refieren que el domingo para el lunes en la mañana habría habido una discusión, alguien baja corriendo las escaleras, pero no hay más antecedentes aún. Falta trabajar más en el sitio del suceso y entrevistar a todos los que pueden haber participado en el homicidio”.

En relación al expololo de la menor de las víctimas, el fiscal dijo que los vecinos “refieren que era efectivamente celópata, pero eso hay que analizarlo y hay que analizar todas las posibilidades de la investigación”.

Añadió que también al padre y excónyuge, quien fue el que encontró los cadáveres en el hogar, “se le va a tomar declaración y una vez que esté todo analizado vamos a decidir cuál es la dinámica a seguir”. Pero aclaró que no existían denuncias previas en contra de él.

También informó que “el arma no fue encontrada, es un arma cortopunzante, un cuchillo”.