Video| El mea culpa de Michelle Adam tras fallido pronóstico de nieve en Santiago

Este lunes en T13 AM se vivió un momento bien particular que fue protagonizado por Michelle Adam. Varios meteorólogos habían pronosticados para hoy la caída de nieve algunas comunas de la región Metropolitana, pero esto no sucedió por lo que la especialista se mostró muy molesta.

Adam salió a dar explicaciones en Teletrece AM tras su fallido pronostico y realizó un duro mea culpa: “Lo que necesitamos es que haya nubosidad. Y si la nubosidad se traslada por completo hacia Argentina, por mucho que tengamos la isoterma cero, lamentablemente no podemos tener las precipitaciones (de nieve) que se habían pronosticado. Así que es una situación que lamento profundamente”.

Ante el sincero mea culpa de la meteoróloga, Polo Ramírez le preguntó si estaba frustrada ante la situación, a lo que ella respondió: “Estoy muy enojada conmigo misma. Pero bueno, de repente las condiciones meteorológicas así son. Es una ciencia y no exacta. No es matemática. Y la situación de precipitación estuvo presente todo el fin de semana. Se iba monitoreando esta situación. Lamentablemente la temperatura nos jugó una mala pasada”.

Luego el propio conductor de noticias la alentó diciendo: “Mire, nieve hubo en sectores muy altos. Si, esperábamos más. Muchos queríamos que nevara, porque es un panorama muy bonito, Siempre es distinto. Pero no se dio nomás”.

Finalmente, Adam indicó “Hay una mezcla de querer que se den ciertas cosas. Yo lo dije. No lo vimos como la situación del año pasado. Nos estaban, desde un principio, las condiciones dadas para tener un panorama completamente blanco”.