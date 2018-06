El directo mensaje de hijo de Cecilia Bolocco a su padre Carlos Menem: “No me hace falta un papá”

Jueves 17 de mayo fue lo último que se supo dentro del conflicto entre la familia Menem-Bolocco, luego que Máximo Menen acusara a su hermanastra Zulema Menen de no permitir ver a su padre, a través de Instagram, después que el senador indicará a través de redes sociales que “Hago responsable a la señora Cecilia Bolocco por no traer a mi hijo hace 2 años”.

Después habló Antonella Menem (nieta) quien apoyó los dichos de Máximo, mientras que Carlos Nair Menen (hijo) desmintió los dichos de su hermanastro. Todo bien, hasta ahí.

Pero este lunes el hijo de la ex Miss Universo reapareció hablando del conflicto, en el programa transandino Involucrados, donde contó más detalles de su viaje a Argentina y de la relación con su padre.

“Yo no quería estar con Carlos Nahir (…) De hecho Zulemita me faltó el respeto, me trató de mocoso (…) Yo sólo vine a ver a mi papá”, comenzó diciendo.

Luego comentó que solo vino a visitarlo sin que él se diera cuenta. “Yo vine por mi cuenta, con mi mamá (…) Tengo mi familia en Chile que me apoya siempre”.

En el enlace en directo, el menor reveló también que considera a “Pepo” (José Patricio DaireAmor pareja de Cecilia Bolocco) como un padre.

Fue ahí cuando lanzó “Nos abrazamos, nos decimos te quiero, y eso. Me gustaría poder comunicarme con él fácilmente (…) Lloré mucho cuando niño. Mi mamá me hacía regalos gigantes y decía que eran de él (Carlos Menem)”.

En relación a que su madre estuviera involucrada en el conflicto, el menor indicó que “Me molesta que hable de mi mamá y de la nada le falte el respeto a mi madrina, Diana Bolocco”. “A mi mamá no la dejan entrar a la casa. Yo ni puedo hablar con mi papá por teléfono (…) Tengo miedo que Zulemita me grite de nuevo, pasarlo mal”, manifestó.

Finalmente Máximo Menem no ve a su padre desde noviembre de 2016.