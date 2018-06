Denunciante de obispo Duarte lamentó salida: “Se está yendo por la puerta ancha”

Mauricio Pulgar, denunciante del saliente obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, expresó este lunes su pesar por la decisión de la santa sede de acoger la renuncia del sacerdote.

Esto, como señaló a radio Cooperativa, debido a que en 2012 presentó una querella contra el religioso por presuntos abusos sexuales, encubrimiento y asociación ilícita.

Al respecto, indicó a la emisora que, en su caso, sufrió “acoso sí, abuso no (…) él permanentemente estaba buscando que uno se dejara tocar, que uno se dejara acariciar”.

Por este motivo, afirmó que la decisión del Vaticano “es un balde de agua fría, es como un portazo. Teníamos la esperanza de otra cosa y, lamentablemente, Gonzalo Duarte se está yendo por la puerta ancha y, por ende, también con él los sacerdotes van a poder seguir en todo este círculo de abuso de poder”.

Añadió que no era cierto que había sido absuelto de ese caso, asegurando que nada se aclaró respecto de esa denuncia. “Eso no es verdad, eso es falsear una sentencia. Lo que pasa es que la jueza determinó, a diferencia del caso Karadima, que como los delitos estaban prescritos, no iba a perseverar en la investigación, no se hizo ninguna de las pericias solicitadas”, explicó.

De este modo, Pulgar insistió que “hay una sentencia y la sentencia lo dice: no se perseveró en la investigación y que, aun cuando se comprueba que efectivamente hubo delito, el delito está prescrito”.

“No se me permitió entregar ninguna prueba (…) me dijeron que no, porque esto iba a quedar aquí, eso fue lo primero que me dijeron y yo lo grabé. Sale perfectamente donde ellos dicen que no lo van a investigar”, sostuvo finalmente a Cooperativa.