La Moneda presentará una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la Ley de Control de Armas, tras el crimen del cabo de Carabineros Óscar Galindo, durante un operativo policial por un menor de edad.

Las medidas fueron anunciadas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entras las que se cuentan considerar a la reincidencia como un agravante obligatoria al aplicar una pena.

Según reporta Soychile, el ministro se refirió a las circunstancias que llevan a delinquir a menores de edad, diciendo que el “Estado ha fallado al no colocar a los niños en el primer lugar de sus prioridades. De aquí la vergüenza moral que debemos sentir como país por la situación de nuestros niños entregados al cuidado del Estado. El gobierno anterior falló al no colocar como principal prioridad la seguridad pública”.

Sobre barrios calificados como peligrosos o conflictivos, Chadwick dijo que “no existe ningún lugar o barrio donde ellos (carabineros) no puedan entrar. Y en ello el gobierno va a ser inflexible. No debe existir ningún sector, lugar o barrio donde la policía no pueda ingresar”, concluyó.