Anuncio de Trump en Twitter sobre el G7 es “deprimente”, según Merkel

La decisión de Donald Trump de retirar, a través de un tuit, su apoyo al comunicado final de la cumbre del G7 fue “deprimente”, declaró el domingo la canciller alemana, Angela Merkel.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018