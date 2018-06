Huenchumilla califica al bacheletismo como fracaso político

El senador por la Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió a la situación actual de los partidos de la oposición, y a las dificultades que enfrenta la ex Nueva Mayoría para definir un proyecto colectivo.

El senador por la Araucanía, Francisco Huenchumilla, se refirió a la situación actual de los partidos de la oposición, y a las dificultades que enfrenta la ex Nueva Mayoría para definir un proyecto colectivo.

El parlamentario fue categórico al analizar las causas que llevaron a entregar el poder a la derecha, y la falla de la coalición. “El no tener ningún liderazgo en los partidos significó la derrota con la derecha, nuevamente. Entonces el bacheletismo podrá tener muchas cosas a su haber en políticas públicas, pero desde un punto de vista político es un fracaso, porque le entregamos dos veces consecutivas el gobierno a la derecha”, señaló en entrevista con La Tercera.

Huenchumilla también criticó la falta de un proyecto político que coordine a la oposición. “Hoy existen varias oposiciones”, indica, agregando que “distintos grupos opositores tienen distintas estrategias, una de ellas del Frente Amplio, otra que está más ligada al Partido Socialista y a la centroizquierda, y bueno, la Democracia Cristiana, que no tiene una estrategia única, porque hemos visto que los diputados tienen cierto diseño y los senadores tienen otro.”

“Hoy es difícil pensar en revivir una coordinación, porque la centroizquierda hoy no tiene un proyecto político, no lo tenemos. A mi parecer no se ha hecho un análisis o introspección de las causas de nuestra derrota, porque nos cuesta hacer ese trabajo sin caer en mutuas recriminaciones”, añadió.

“Una de las metas que debe plantearse la oposición es recuperar la confianza de la gente. Lo que hoy necesitamos es un acto de humildad, porque aquí lo que hace falta es recomponer una coalición, y para eso no podemos quedarnos mirando el pasado”, y agregó que, “la gente no vota por el pasado, la gente va a votar pensando en el futuro. Y ese rol les corresponde en democracia a los partidos políticos”.