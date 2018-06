Las senadoras Ximena Rincón y Adriana Muñoz, acompañadas de representantes de la Fundación “Crecer Con Justicia”, interpusieron en la Fiscalía Nacional una denuncia por diversos presuntos delitos de maltrato en contra de menores de 18 años ocurridos en el Sename, así como en sus instituciones colaboradoras.

En específico, denunciaron trato degradante contra la dignidad de los menores por personas que tienen el deber especial de cuidado o protección; acoso sexual dentro de instituciones del Sename y sus organismos colaboradores privados; y la falta penal consistente en no realizar la denuncia de los hechos que constituyen delito dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.

La acción está encaminada “en contra de todas las personas que resulten responsables”.

Las parlamentarias solicitaron la designación de un fiscal exclusivo y especial atención a la colaboración con la investigación que deberán prestar las autoridades y funcionarios que ejercieron sus cargos en la época en que habrían acontecidos los hechos, “más aún si al respecto se abrieron sumarios, no podían menos que conocerlos por formar parte de su documentación interna y propios registros”, advirtió la senadora Rincón.

Las senadoras sustentaron la acción en datos obtenidos por un medio de comunicación (“El Líbero”), el que informó –en base a datos de la Ley de Transparencia- que entre enero de 2017 y abril de 2018, se iniciaron 619 investigaciones sobre estos presuntos delitos.

De ellas, 188 son por posibles maltratos o agresiones, y 72 por denuncias de acoso sexual.

De acuerdo con la citada publicación, “la cifra que entrega el organismo incluye sumarios e investigaciones sumarias contabilizados en el Sistema de Seguimiento de Sumarios del Sename.

Del total de sumarios, el 30,4% corresponden a indagaciones por posibles maltratos o agresiones. Las causas que le siguen son por eventuales abandonos de deberes (14,7%) y presuntos abusos sexuales (11,6%). En total, estos tres motivos suman 351 investigaciones: casi 6 de cada 10 sumarios son por este tipo de infracciones, destacaron las parlamentarias.

Sobre el avance de estos 619 sumarios, el 70,8% aún se encuentra en proceso de investigación; 11,8% tuvo como resultado el sobreseimiento; y en el 1,8% de los casos, los implicados fueron absueltos”.

Al respecto, la senadora Rincón advirtió que “el hecho de que estas posibles conductas criminales hayan estado en conocimiento de las autoridades competentes durante meses y años, y su decisión haya sido y siga siendo única y exclusivamente la de abrir y tramitar los sumarios a las posibles personas autoras, cómplices y encubridoras, en vez de denunciarlos dentro de 24 horas desde que se tomó conocimiento de ellos, constituye una conducta contraria a la legislación vigente”.

En tanto, la senadora Muñoz indicó que “no vamos a descansar hasta que hagamos justicia en el Sename y hasta que se tome en serio las investigaciones, los sumarios y la última auditoría social que se hizo, la que demuestra la precariedad absoluta bajo la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, la representante de la Fundación “Crecer con Justicia”, María Isabel Vásquez, sostuvo que “esta conducta es la que la Corte Interamericana de DD. HH., ya reprochó a Chile exigiendo se cautelara urgentemente a los niños ¿Y esta es la respuesta? Nos preocupa que aún las autoridades, funcionarios y privados no comprendan que es el mismo Estado que separa niños de sus familias para ‘protegerlos’ el que los está dañando. Esta normalización y aceptación de la violencia institucional no sólo es éticamente reprochable, es un delito y un ilícito internacional. Por eso no podemos menos que denunciarlo”.