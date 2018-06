Diseño e innovación: Los ganadores del Apple Design Awards

Apple dio a conocer los ganadores del Apple Design Awards, reconocimiento que la compañía de la manzana entrega a los desarrolladores de aplicaciones que destacan por su diseño, innovación y tecnología que están disponibles en la App Store.

Las aplicaciones destacan al ser en su mayor parte de autoría europea, mientras que sus usos van desde los juegos e historias interactivas, hasta las de productividad y viajes.

De los 10 ganadores, cinco equipos son europeos, dos de Austria y uno de Dinamarca, Finlandia y Holanda respectivamente. El resto de los premios fueron para un proyecto de India, de EE. UU., Canadá, Australia y Turquía.

Las apps ganadoras son:

Bandimal:

Se trata de un compositor musical infantil. Ideal para que los más pequeños puedan descubrir melodías y entonaciones, mientras que también puede configurar loops y sus propios ritmos.

https://itunes.apple.com/cl/app/bandimal/id1065440354?mt=8

iTranslate Converse

Es una app que traduce audios en tiempo real en 38 idiomas. Está demás decir que es el acompañante ideal para un viaje a un país de otra lengua nativa.

https://itunes.apple.com/cl/app/itranslate-converse/id1241264761?mt=8

Calzy 3

Es una calculadora de diseño elegante y simple que simplifica caluclos diarios y en que las cifras y operaciones se pueden manejar simplemente con arrastrarlos en la pantalla.

https://itunes.apple.com/cl/app/calzy-3/id623690732?mt=8

Agenda – A new take on notes

Es una especie de block de notas que asocias con fechas y lugares. Es muy útil para quienes tienen que realizar varios viajes laborales y se les hace importante dejar ciertas anotaciones especiales según el día o la ciudad en que esté.

https://itunes.apple.com/cl/app/agenda-a-new-take-on-notes/id1370289240?mt=8

Oddmar

Juego de plataformas con un diseño digno de cuentos de hadas. Cada uno de los 24 niveles es un dibujo a mano y con cientos de rompecabezas que involucran ingenio y física.

https://itunes.apple.com/cl/app/oddmar/id1247397901?mt=8

Florence

Del galardonado diseñador de Monument Valley llega esta historia interactiva e intensa de amor de Florence, quien vivirá los altibajos de un primer amor.

https://itunes.apple.com/cl/app/florence/id1297430468?mt=8

Frost

Traza caminos que guíen a los grupos de espíritus hasta sus hogares. Observa cómo miles de hermosas criaturas emergen de la luz, trayendo equilibrio a un mundo en incesante movimiento, y desentraña sus misterios.

https://itunes.apple.com/cl/app/frost/id1234617736?mt=8

Alto’s Odyssey

Es un juego de con un infinito viaje de sandboarding. Alto y sus amigos revelarán los secretos de cada escenario.

https://itunes.apple.com/cl/app/altos-odyssey/id1182456409?mt=8

Playdead’s INSIDE

Un juego simple pero intenso y de diseño simple que cautiva al gamer. Con mandos simples deberás lograr que el personaje logre escapar de un campo de encierro.

https://itunes.apple.com/cl/app/playdeads-inside/id1201642309?mt=8